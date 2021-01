Teine laine. “Kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul.” Koroonaviiruse teine laine räsib eesti eluolu ja haiglaid karmimalt kui kevadine puhang. Haigestunuid on sadades enam, voodikohti ja haiglapersonali napib. Riigi suurimaks puhangukoldeks kujuneb ida- virumaa.Ida-Viru Keskhaiglas lamab pildistamise hetkel 54 koroonaviirusega patsienti, neist kuus intensiivravis. Narva haiglas oli detsembri keskpaigas nakatunuid 32. Ida-Virumaale lisandub nakatunuid praegu ööpäevas ligi sadakond, maakonna viimase kahe nädala nakatumismäär 100 000 elaniku kohta on üle tuhande. Et oleks selge: kui Ida-Virumaa oleks riik, siis oleks ta nakatumise poolest Euroopa tipus. Seega pole imestada, et haiglate arstid ja õed on pinges. Saadakse hakkama, ent kinnitatakse kui ühest suust: kõige suurem puudus on personalist, eelkõige õdedest. Personal peab kogu aeg valvel olema, ühes vahetuses töötab üle kümne inimese. Arstid töötavad juba iga päev, mõned õed on praeguseks nii väsinud, et ei suuda enam lisavahetusi võtta. FOTO: Liis Treimann/Äripäev