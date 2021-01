Postimehes esitatud seisukohad on mulle üldiselt juba varasemast teada ja võtame neid keskkonnaametis tõsiselt. On päris kindel, et kaitse-eeskirjad ei jää sellisteks, nagu need praeguses eelnõus on. Oleme juba saanud mitmeid arvestamist väärivaid ettepanekuid ja kindlasti saame veel.