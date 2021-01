Kes ei teaks Matsalu rahvusparki, kogu maailmas tuntud linnuriiki, mis on kümnete ja kümnete haruldaste liikide pelgupaik. Paraku on kõikjal kiiresti suurenenud surve loodusele majandamiseks «igavese majanduskasvu» nimel. Kahetsusväärne, et see surve on nüüd jõudnud ka Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõusse.