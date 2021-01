Erilises õhkkonnas sündinud plaat

Erkki-Sven Tüür elab suurema osa aastast Hiiumaal, seda olulisem oli talle inspireerivate muusikutega maailma eri paigus suhtlemine. «Alates möödunud kevadest on see pool mu elust pausi peal ja see ei inspireeri mind mitte mingil kombel,» tunnistab helilooja. FOTO: Remo Tõnismäe

Kui paluda Erkki-Sven Tüüril vastata, mis on eelmise aasta lõpus ilmunud plaadi «Lost Prayers» juures võrreldes tema varasemate teoste salvestustega eriline, siis vastab helilooja: «Küllap see, et siit saab teatud ülevaate ühe helilooja muusikalises mõtlemises toimunud arengutest kahe viimase kümnendi jooksul, ja seda just läbi kammerliku prisma. Kirjutan ju peamiselt suurele sümfooniaorkestrile.» Koostöös hinnatud plaadifirmaga ECM ilmunud «Lost Prayersil» kõlavad aga Tüüri kammerteosed: «Fata Morgana», «Synergie», «Lost Prayers» ja «Lichttürme».