Eestlase koroonaviiruse mutatsioon avastati Soomes juba aasta algul

Eile hommikul teatas Soome tervise- ja heaoluamet, et Soomes on avastatud uusi koroonaviiruse mutatsioone (nii Briti kui ka Lõuna-Aafrika Vabariigi oma) kokku 49. Uue viirustüvega reisijad on saabunud Soome Suurbritanniast, Ghanast, Rootsist, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Bosniast ja Hertsegoviinast, Taanist, Türgist ja Eestist.

Teadusnõukoja juhi Irja Lutsarini polnud see uudis veel jõudnud, kuid ta ütles, et ei ole üllatunud. «Olen ka enne öelnud, et see, et meil ei ole seda veel leitud, ei tähenda, et meil seda ei ole,» selgitas Lutsar ja lisas, et kogu maailmas leiavad riigid uusi tüvesid.