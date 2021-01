Jõhvi vallajuhid viskusid Ilona Kaldre kaitsele

Formaat nägi ette

Märgatavalt kriitilisem oli Kaldre suhtes teine abivallavanem Toomas Nael. ​Kui Postimees Naelaga ühendust võttis, oli too intervjuud kuulanud pool tundi. «Mulle ausalt öeldes ei meeldi,» vahendas ta oma esimesi muljeid. «Mina oma mõtteid nii ei väljenda ja leian, et täiskasvanud inimesel ei ole kohane niiviisi oma mõtteid väljendada. Usun, et vallavanem on temaga juba vestelnud või võtab selle kindlasti ette,» lausus Nael.