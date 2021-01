Nordica piloodist sai pandeemia ajaks Hiiumaa kordnik

Tellijale

Kuigi Nordica hoiab piloote siiamaani vähendatud töökoormusega palgal, otsustas Härmson pärast kuude kaupa tegevusetult kodus istumist, et nii edasi minna ei saa, ja seni kuni pandeemia tõttu lennata ei saa, tuleb midagi teha. Kuna mees on varem Tallinnas politseinikuna töötanud, oli tema jaoks loogiline valik asuda tööle korrakaitsjana. Et Härmson on juba aastaid Hiiumaa elanik, pakkus ta end tööle Kärdla politseijaoskonda.

«Mõtlesin, et mis ma ikka niisama kodus istun. Põhimõtteliselt sain kohe tööle, kuna varasem töökogemus on mul olemas. Politseiniku baaskoolitus on olemas, alarmsõidukoolitus on samuti tehtud. Mõned koolitused tuli siiski teha, näiteks tulirelvakoolitus teenistusrelva kandmiseks,» rääkis Härmson.

Patrullpolitseinikuna asus ta tööle novembri alguses ning praeguseks on ta Hiiumaal korra järele valvanud veidi üle kahe kuu. «Jaoskond võttis hästi vastu, väga tore, kokkuhoidev ja sõbralik kollektiiv on siin. Väga meeldiv koht on,» ei kahetse Härmson oma otsust.

Enamasti tuleb Hiiumaa patrullidel tegemist teha alkoholiga liialdanud inimestega, kes omavahel tülli pööravad. Oma lühikese Hiiumaa politseinikukarjääri jooksul on tulnud Härmsonil ka jõudu kasutada.

Valdavalt rahulik töö

«Meil on siinsamas Kärdla politseijaoskonnas ka väike merevaatega arestimaja olemas. Enamasti on selle kambrid siiski õnneks tühjad, võib-olla nädalas korra või kaks on seal elanik sees,» rääkis Härmson.