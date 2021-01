Alkohol paneb kõigele põntsu

«Koroona on aidanud hääle­paelad puhtaks köhida – õpetanud selget väljendust ja ­enda eest seisma.» Väikeettevõtjana tegutsev Jurman tõdeb, et kui puuduvad ressursid mingit koostööd jätkata, on lihtsam seda öelda. «Siis järsku hakkavad kompromissid juhtuma, sest kõik näevad, et inimesed on väljapääsmatus olukorras, keegi ei luiska, et on raske – kõigil ongi raske. Aasta on õpetanud suhtlemist ja otsest kõneviisi. Saadki aru, et mulli ajamine ei vii kuskile.» Jurmani ellu tõi eelmine aasta mitu positiivset pööret – tee pole olnud sirgjooneline, aga käänakutel suuna hindamine aitab sihile jõuda.