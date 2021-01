Eesti lühiuudised

Mitusada ajateenijat viibib isolatsioonis

Kaitseväe peastaabi teavitusohvitseri sõnul on eilse seisuga kaitseväes koroonaviirus diagnoositud 24 ajateenijal, tegevväelaste ja ­tsiviiltöötajate hulgas on 45 juhtumit. Isolatsioonis on 305 ajateenijat. Kaitsevägi saatis suurema osa juulis ja oktoobris kutse saanud ajateenijatest alates 18. detsembrist kuni 3. jaanuarini jõulupuhkusele. Eelmisel nädalal oli kaitseväes 17 koroonapositiivset ajateenijat ning 40 tegevväelast ja teenistujat. BNS

Tänavu valib presidenti palju kitsam ring inimesi

Kui riigikogul ei õnnestu tänavu uut presidenti kolme hääletusvooru jooksul ära valida, liigub hääletus valimiskokku, mis sel korral koosneks 208 valijamehest. Alanud aasta seisuga kuulub presidendivalimistel valimiskogusse 107 volikogude esindajat ja 101 riigikogu liiget. Eelmistel presidendivalimistel 2016. aastal oli presidenti võimalus valida 335 inimesel: 234 volikogude esindajal ja 101 riigikogu liikmel. Haldusreformi tõttu on kohalikke omavalitsusi varasemast vähem ja seetõttu on vähem ka omavalitsuste esindajaid. Omavalitsuste esindajate arv valimiskogus tuleneb kehtivast haldusjaotusest ning hääleõiguslike kodanike arvust vallas või linnas. PM

49 inimest palus eelmisel aastal Eestist varjupaika.

NASA hakkab Kuud uurima Eesti kaameratega

ESTCube-1 tudengisatelliidi projektist väljakasvanud ettevõte Crystalspace sai tellimuse stereokaamerate ehitamiseks NASA juhitud Artemise programmile, mille eesmärk on viia inimesed pärast 50-aastast vaheaega 2024. aastaks Kuule. Crystalspace valmistab kaamerad koostöös Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi ja Krakuliga. Eestlaste Kuule saadetavad kaamerad on osa kosmosetööstusettevõtte Maxar Technologies robotkäest, mis võtab Kuu pinnaseproove. Crystalspace’i asutaja ja Krakuli tarkvaraosakonna juhi Jaan Viru (pildil) sõnul on esimese Eestis tehtud objekti lennutamine Kuule juba ülikooliõpingute ajal alanud pikaajalise arendustöö vili, mis viib Eesti maailma kosmosetööstuse tulipunkti. «Kui ESTCube-1 tegi Eestist kosmoseriigi, siis nüüd oleme Eestis arendatud ja siin valmivate kaameratega ­maailma kosmosetööstuse eesotsas ning osa NASA missioonist luua Kuule inim­asustus,» kinnitas Viru. BNS

Varastatud haruldane BMW ilmus välja