Praegu teenivad Inglismaal leiba kümned jalgpallurid, ragbimängijad ja korvpallurid, kellel avanes see võimalus tänu enne Brexitit sõlmitud lepingutele. Suurimaks nimeks võib pidada Inglismaa jalgpalliliiga liidri Manchester Unitedi peatreenerit Ole Gunnar Solskjæri, kelle palkamine Norra tippmeeskonnast Molde oleks nüüd, pärast Brexitit peaaegu võimatu ülesanne. Nimelt pole Solskjæril mõnes Euroopa tippliigas palliva meeskonna vähemalt viieaastast juhendamiskogemust. See tähendab, et nüüdsest peab Inglismaal lepinguliselt sportimiseks-töötamiseks olema eliit- või kohalik sportlane.