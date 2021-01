Eesti vaba ajakirjandus on meile teada andnud, et poliitikas toimetavaile ja seal koha leidnud tegijatele on eriti tähtis koht valimisnimekirjas. Reegel tundub olevat, et valimisnimekirja esinumber on kindlalt erakonna esimees, kellele järgnevad parteis erilise usalduse pälvinud inimesed, kes on sageli oma positsiooni välja võidelnud erakonnale tähtsa töö, näiteks plakatikleepimise, rahakogumise, uute liikmete värbamise või mõne muu sarnase parteilise tegevuse tulemusena. Arvatavasti võib nendel tegevustel olla eriline tähtsus partei jaoks, aga riigi käekäigu, rahva heaolu ja inimestele tähtsate asjadega parteibroilerite tegevusel eriti palju ühist pole.