Talialade kuningriigi üksikud poriplekid

Neile, kes iga päev sporti ei jälgi, võis tulla üllatusena, et nädalavahetusel lõppenud Tour de Ski paremusjärjestuse tipus polnud ühtegi norralast. See ei tähenda siiski, et murdmaasuusatamise viimaste aastate valitseja oleks oma trooni käest andnud. Ei. Norralased lihtsalt keeldusid koroonapandeemia tõttu suusatuurist osa võtmast ning valmistuvad veebruarikuiseks Oberstdorfi MMiks. Ikka selleks, et tiitlivõistlustel taas medalitabeli tipus seista.