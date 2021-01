Kirjeldab olümpial kohtunikuna tegutsenud endine NSV Liidu koondislane, hilisem Eesti sõudeliidu president Peeter Mardna: «Meie süsteemi õnnetus on selles, et peab kogu aeg võitma. /---/ Pead kogu aeg tõestama, et oled väärt koondises olema. Selle peale läheb suur osa energiast, sellega kaasneb pidev ebakindlusetunne. Mäletan, kuidas meile kolm päeva enne 1969. aasta MMi algust veel üks katsesõit tehti.»