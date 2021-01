Luminori uus juht: hinnasõda Eestis ei tule ja nullintressiga kodulaenu ei saa

«Eesti on viimaste aastakümnetega ehitanud üles väga hea ja ettevõtjasõbraliku keskkonna. Siin on madalad maksud, väike võlakoormus, kerge äri avada. Nüüd peame vaatama, et kapitaliturg järele tuleks, ja see on suuresti ka pankade ülesanne,» rääkis Bosek. Pankadevahelist konkurentsi ta tervitab. «Riigile on kasulik, kui seal on mitmeid panku, ja jaekliendile samuti,» ütles Bosek. «Pangad peavad ka ajaga kaasas käima, aga meist ei saa kunagi Amazoni, kus asju saab ajada kahe klikiga. Aga üle kolme kliki ka pangas aega võtta ei tohiks,» viitas Bosek, et paneb jõu just teenuse- ja teenindusepoole arendusse.