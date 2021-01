Kultuuri lühiuudised

Algas uue Eesti rallifilmi tootmine

Tootmisesse läheb Sander Joone sürrealistlik ralliteemaline joonisfilm «Sierra», milles vanemad suruvad lastele tihti peale oma vaateid. Garaažis askeldava isa rallikirg läheb sedavõrd kaugele, et tema laps muutub rehviks. «Oma filmis soovin viia peategelase kinnisidee äärmuseni,» sõnab režissöör ja stsenarist Sander Joon. «Samal ajal põimin ühe perekonna loo rallimaailmaga, mis on inspireeritud 1970.–80. aastate rallist, kus polnud piire ja reegleid. Publik hullus. See oli omamoodi massipsühhoos,» kirjeldab Joon.