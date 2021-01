Üks mu ameeriklasest vana tuttav – ajast, mil teenisime kõrvuti USA kaitseväes – on juba aastaid väitnud, et Ameerikat ootab ees kodusõda. Kui ma küsin talt kirja ja telefoni teel, kelle vahel (kas näiteks vasakpoolsete ja parempoolsete või valgenahaliste ja mustanahaliste või hoopis põlvkondade vahel), jääb ta alati vastuse võlgu.

Kõik sellised konstateeringud tunduvad ülepingutatud olevat. Ühtegi suppi ei sööda nii palavalt, kui seda valmistatakse. See, et mõni fooliummütsikesega ja eksootilises kostüümis tegelane, käputäis vargaid ning grupp «patrioote» ühe väga tõsise intsidendi Washingtonis esile kutsusid, on küll midagi enamat kui torm veeklaasis, kuid ei kujuta endast samas kuidagiviisi demokraatia lõppu. Vähetähtis pole ka see, et USAs eksisteerib pikk valitsuse ja valitsustegelaste mitteusaldamise traditsioon. See, kes pole sellest teadlik, ei tunne ameeriklasi.