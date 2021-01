Vasest täringutega äädikategu

Nanomeetrite mõõdus objektidel ilmneb aina uusi füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Texase Rice’i ülikoolis on loodud 100-nanomeetrise küljepikkusega vasest kuubikud, mis toimivad katalüsaatorina, suutes vingugaasist toota elektrivoolu abil äädikat. Kuigi tegemist on katseseadmega, on protsessi saagised ja kasutegurid tööstusliku huvi tekitamiseks piisavalt kõrged.