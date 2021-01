Kaisa Ling on kujunenud paari aastaga üheks Eesti lavade põnevamaks laulikuks. Tema vodevilli- ehk palaganibluusi ansambel Kaisa Ling Thing on bluusimaastikul omapärane, et mitte öelda kummaline tegija, kuna solistiks on naine ja teemad on läbivalt feministlikud.