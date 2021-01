Cornelia Kangur: traditsioone austav ühiskond on õnnelikum ühiskond

Muudatuste elluviimiseks üritatakse sageli laiendada isiklikke kogemusi riigi tasandile, kuid selline lähenemine ei võta arvesse traditsioonide kujunemise põhjusi ega ajalugu. Suures pildis ei tohiks olla küsimus selles, milline on kellegi isiklik arvamus, seksuaalne sättumus või peremudel. Küsimus on selles, kuidas me suhtume väljakujunenud tavadesse ning milliseid traditsioone võiksime hoida oma riigis.