«iHumani» tegijad on otsutanud oma ideed illustreerida selliste tähenduseta, ent ohtlikuna mõjuvate arvutianimatsioonidega. FOTO: Filmikaader

Kui tehisintellekti (edaspidi TI) on üldse võimalik ehitada, siis inimkond selle ka valmis teeb, ja pigem lähemas kui kaugemas tulevikus. Ühtlasi on tõenäoline, et sellega kirjutab ta alla ka oma surmaotsusele.