Abielureferendumi esimesel lugemisel toetas eelnõu tagasilükkamist 48 saadikut, vastu oli 51. Istungilt puudus Mihhail Korb (KE), kelle häälega võib koalitsioon seekord vast arvestada hoolimata sellestki, et ta sai teisipäeval kahtlustuse. kriminaalkuriteos. Juba varasemalt on koalitsioonisaadikutest teatanud Imre Sooäär, Üllar Saaremäe, Siim Kiisler ning Viktoria Ladõnskaja-Kubits, et ei toeta abielureferendumit. Esimesel lugemisel jättis hääletamata Mihhail Lotman (Isamaa), kelle seekordne otsus sõltub mitmest faktorist - praeguse küsimusega eelnõud ta ei toeta, samas rääkis ta esmaspäeval Postimehele, et tema otsus sõltub ka sellest, kas Reformierakond võtab oma muudatusettepanekud tagasi.