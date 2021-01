Eesti lühiuudised

Teadlased soovitavad lapsed tagasi kooli õppima lasta

Teadusnõukoda andis valitsusele soovituse lubada ka Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa lapsed tagasi koolimajja lähiõppele. Valitsus arutab seda teemat homme. «Valitsus vaatab meie otsuse üle ning siis otsustab, kas see ettepanek on sobiv või mitte,» lausus teadusnõukoja liige Irja Lutsar. Ta lisas, et laste puhul on koroonaviirusega nakatumine väga palju vähenenud. Teadusnõukoja liige Krista Fischer selgitas, et see oli keeruline otsus.