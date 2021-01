Boriss Jeltsini uljas sööst Toompeale aitas säästa inimelusid

Nagu Jeltsini meeskonna liikmed on meenutanud, tuli kutse Tallinna sõita täiesti ootamatult. Kuigi kõik Venemaa liidri lähedased keelitasid Jeltsinit sedavõrd äreval ajal Tallinna-sõitu mitte ette võtma, otsustas ta pärast pooletunnist järelemõtlemist, et sõidab. Kell 12.45 helises Toompeal peaministri kabinetis telefon ning Jeltsin teatas Edgar Savisaarele, et ta tuleb Tallinna. Siis helistas ta ka Arnold Rüütlile, misjärel lepiti kokku kohtumise üksikasjad.