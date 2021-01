Foto Nõukogude vägede rünnakust Vilniuse teletornile tabas hetke, kui tanki roomikute alla jäi mitu inimest. Tagantjärele on see pilt saanud verise öö sümboliks, aga ka Kremli rünnakute sihtmärgiks. Eriti teevad piltnikule haiget väited, et tegemist oli lavastusega. FOTO: STRINGER/AFP/Scanpix