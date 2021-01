Eelmisel aastal valminud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli uuring näitas, et aastatel 2014–2020 kasutatud ettevõtlus- ja innovatsioonitoetused on olnud tulemuslikud ning aidanud kaasa lisandväärtuse ja tööhõive kasvule. Samas on edu määratlemine majanduslike näitajate järgi tagaplaanile jätnud regionaalse arengu ja piirkondlikke arenguerinevusi hoopis süvendanud.