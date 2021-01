Mis värvi tuleb kevad?

Magusad pastellid

Moepjedestaali tipus troonivad süüdimatult magusad ja suhkrused sorbetitoonid. Mõtle, kui hingekosutavad on rõivasteks moondunud mündijäätis, vaarikavaht ja mango-toorjuustukook! Just seda kõike eelistada tasubki. Pole mingi uudis, et kiireim ravimivaba trikk oma meeleolu kergitada on võtta appi valgusküllased pastelltoonid. Eelista neid, mille värvid erksad ja maha keeramata, lausa helendavalt helged.

Must

Kõige raskemal kujul ülekasutatud toon terves moemaailmas on must! Tundub kindel valik, turvaline, kiire, alati toimiv... Aga ettevaatust, mustal on ka iseloom olemas! See on kandjat vangistav, energiat summutav, tagaplaanile tõukav, meeleolukraade langetav. Uskuge, praegusaja maailmas on see viimane asi, mida vajaksime. Erksaid ja uljaid toone kanda pole nüüd valik julgetele, sellest on saanud lausa vaimse tervise säilitamise ja ellujäämise küsimus!