Lõpuks on maailm ja ka Eesti jõudnud niikaugele, et Covid-19 vaktsiinid on muutunud kättesaadavaks – loodetavasti kõikidele soovijatele ning lõpuks ka nakatumisohu suurust ja koroonaviirushaiguse tõsidust ning raskust mõistnud mittesoovijatele.

Nakkus-, täpsemalt viirusvastase immuunsuse kujundamise üheks põhimõtteks on võimalikult samaaegne ja paljude inimeste vaktsineerimine, mida võib tinglikult nimetada ka massvaktsineerimiseks. Seda eriti tingimustes, kus epideemia levik on intensiivne, rohkete haigus- ja surmajuhtudega ning vaktsiini loodava immuunsuse kestvuse kohta ei ole piisavalt andmeid. Teada on see, et täieliku immuunsuse tekkimiseks kulub kuni seitse päeva pärast teise vaktsiiniannuse manustamist.