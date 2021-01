Eestile on siiani häbiplekiks, et juba 2014. aastal Euroopa Kohtu poolt õigusvastaseks kuulutatud internetikasutajate seansiandmete üldine kogumine ja säilitamine on jätkuvalt elektroonilise side seadusest eemaldamata. Kohtu korduvalt kinnitatud seisukoht on, et sellise kogumise kohustus riivab eraelu puutumatuse põhiõigust ning sellest tuleks liikmesriikide seadustes loobuda. Kuigi Konservatiivne Rahvaerakond on väljendanud riigikogus muret ülemäärase nuhkimise pärast ja loonud riigikogus tänapäevase sõnavabaduse kaitseks toetusrühmagi, on erakonna ministrite soovitud muudatused elektroonilise side seadusse ohuks mõlemale põhiõigusele.