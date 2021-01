Investorid ei tahtnud asja niisama jätta: enam kui 2000 investorit pöördus kohtusse ning maksis aasta lõpus ära Eesti kohtus veel seninägematu deposiidi 200 000 eurot, et pankrotimenetlus ei raugeks. «Ja et takistada skeemis kasutatud ühingutest varade väljakantimist,» ­ütles kannatanuid esindav Magnussoni vandeadvokaat Denis Piskunov.

Niipalju on sellest kasu olnud, et juba on Lätis arestitud mitu luksuslikku kinnistut ja sõiduautosid. Pankrotiurkast loodetakse välja kiskuda mitu head miljonit eurot. Investorid loodavad peale raha tagasi saamise ka õigluse jalule seada, sest nagu ütleb üks investor: toime panid pettused Läti pätid, aga häbi jääb Eestile.