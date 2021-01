Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist on Kesk-Aasia Hiina jaoks nii uus turg kui ka nende mõjutustegevusele väga oluline piirkond, kuhu Hiina katsub aina rohkem sisse imbuda, et mõjutada regiooni tervikuna ja saada selle üle kontroll. Kuna Kesk-Aasia asub Hiina lähedal – Hiinal on piirid Kasahstani, Kõrgõzstani ja Tadžikistaniga –, on see primaarne huviobjekt ja mõjutustegevus on regioonis viimastel aastatel märgatavalt kasvanud.