Majanduse lühiuudised

Bussifirmad avaldasid Toompeal meelt

Turistide vedamisest elatuvad bussifirmad rivistasid oma bussid eile Toompeale, et avaldada nördimust selle üle, et valitsus on nad toetusmeetmetes ära unustanud. Meeleavaldus jäi paraku poliitiliste sündmuste varju. «Tänasest oli niipalju kasu, et saime bussivedajatega kokku ning asutasime MTÜ, mille kaudu saame edaspidi ühiselt toimetada ning oma sõnumeid edastada, mitte ei ole igaüks omaette tegutseja,» ütles eile aktsiooni eestvedaja, Alltours OÜ osanik ja juhatuse esimees Greta Tammeleht. PM