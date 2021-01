Mõlemad ettevõtted kinnitasid, et läbirääkimised on alles algstaadiumis. Teemaga kursis olev allikas ütles Financial Timesile, et Couche-Tard tegi ettepaneku üsna hiljuti, teine allikas lisas, et Carrefour vajab idee uurimiseks aega.

Kui tehing õnnestub, tugevdaks Couche-Tard oma positsioone nii Euroopas kui ka Ladina-Ameerikas ning mitmekesistaks oma lähikaubandusäri Carrefouri suuremate supermarketite portfelliga nii suurlinnade ääreosas kui ka väiksemate poodidega kesklinnades. Couche-Tardil on küll tuhandeid väikesi mugavuspoode, kuid mitte supermarketeid.

Kanada jaekaubanduskett on kaua kasvanud metoodiliselt ülevõtmiste kaudu. Ainuüksi viimase kümne aastaga on ettevõte teinud 33 väikest ja suurt ülevõtmistehingut.

Couche-Tardi ülevõtmisstrateegiat iseloomustab asjaolu, et üle ei võeta kehvas olukorras olevaid ettevõtteid, mis on reeglina odavad, vaid ülevõtmise objektideks on hästi juhitud ja heas seisundis olevad ettevõtted, mis aitavad kogu kontsernil paremaks saada, mitte aga ei pea emaettevõte uut tütart ree peale aitama.

Couche-Tardi kasv. FOTO: FOTO: Pm

«Nad ei vaata mitte kunagi paremaks muutmist vajavaid või katkisi ettevõtteid,» ütles ajakirjale Fortune reitinguagentuuri Moody’s vanemanalüütik Louis Ko. Ettevõtte tegevjuht Brian Hannasch ütles sügisel, et nad soovivad kasvada edasi. Just ülevõtmised on oluline strateegia osa, mille eesmärk on kahekordistada käive viie aastaga.

Mõju Euroopas suureneb

Praeguseks on Couche-Tard, kelle 2020. finantsaasta käive oli 54 miljardit dollarit, kasvanud suuruselt kolmandaks ettevõtteks Kanadas.

Viimane ülevõtmiskatse toimus eelmise aasta juulis, kui tehti 21 miljardi dollari suurune pakkumine USA naftagigandi Marathon Oil 3900 tanklaga jaemüügiüksusele Speedwey, kuid toona jäi Couche-Tard pakkumisel konkurendile alla. Hannasch kinnitas seejärel analüütikutele, et nad otsivad uusi ülevõtmisobjekte, ning ta usub, et koroonaviirusest tingutud langus annab selleks häid võimalusi.

Nüüd on siis üks võimalus käes.

Tehingust esimesena teatanud Bloomberg kirjutab, et Couche-Tardi esimene pakkumine Carrefourile oli umbes 20 eurot aktsia, mis on umbes 29 protsenti väärtpaberi teisipäevasest sulgemishinnast kõrgem. Carrefouri aktsia hind hüppas eile hommikul Pariisi börsil 14 protsenti, samal ajal kui Couche-Tardi aktsia odavnes pärast ühinemisläbirääkimiste teatavaks saamist 2,2 protsenti.

Couche-Tardil on Põhja-Ameerikas üle 9200 mugavuspoe ja ta annab seal tööd enam kui 109 000 inimesele. Euroopas tegutseb ettevõte vähem: müügikohti on alla 3000 nii mugavuspoodidel kui ka kütusetanklatel.

Carrefour on Prantsusmaa suurim supermarketite kett umbes 2000 supermarketi ja enam kui 700 hüpermarketiga Euroopas. Jaekett on esindatud ka Brasiilias ja Argentinas.

Ettevõtte tegevjuht Alexandre Bompard on viimastel aastatel olnud kulude kokkuhoiu kursil, mis on võimaldanud tal pandeemia puhkedes teha olulisi investeeringuid e-kommertsi arendamiseks, kirjutab Finnacial Times. Ettevõtte turuväärtus on 12,5 miljardit eurot, aga võlga 15,8 miljardit eurot.

Koroonakriisiga on Carrefour hästi hakkama saanud. Kolmanda kvartali käibekasv oli vähemalt kahe aastakümne suurim, sest kodustöötajad ostsid poodidest rohkem toidukaupa.

Prantsuse turg on heitlik

Boombergi sõnul on Prantsusmaa üks Euroopa raskemaid jaekaubandusturge, sest majanduskasv on aeglasevõitu ning tugev konkurents sunnib alandama kaupade hindu, mille tagajärg on marginaalide kahanemine.

Suurendamaks tugevamaid positsioone tarnijatega, lõi Carrefour 2018. aastal ostualliansi Suurbritannia jaemüügigigandiga Tesco.

Carrefouri suurimaks investoriks on luksuskaupade gigandi LVMH juht ja suuromanik, maailma rikkaimate inimeste hulka kuuluv miljardär Bernard Arnault.

Majanduslehe sõnul nähakse, et Couche-Tard järgib samasugust ülevõtmistaktikat nagu Suurbritannia kütusetanklate kett EG Grupp, kes omandas mullu Walmartilt supermarketite keti Asda. Kaht ettevõtet ei ühendatud, aga see võimaldas avada EG Grupi tanklates Asda poode.

Alimentation Couche-Tard Asutatud 1980 Peakorter: Laval (Quebecki osariik, Kanada) Asutaja ja nõukogu esimees: Alain Bouchard Tegevjuht: Brian Hannasch Poodide arv: 14 204 Töötajate arv: 131 000 Käive (2020): 54,1 mld USD Kasum (2020): 2,4 mld USD