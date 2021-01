Aasta muusik Mari Kalkun – juurtega eesti pärimuses

Vestleme aasta muusiku Mari Kalkuniga Skype’is enne tema kiiret nädalat. Nädala algul tuli ta oma Võromaa kodust Tallinna «Aasta muusiku» tseremooniale ja kontserti andma. Kalkun on aasta muusikute säravas rivis esimene pärimusmuusik, kellest rääkides rõhutatakse alati tema sügavat sidet eesti rahvaloomega ning samuti tema muusika rahvusvahelist haaret ja edulugu. Ega temaga, kelle muusikast kiirgab alati suurt elusat lähedust, polegi Skype’is rääkida nii väga kohane – parem oleks ju kokku saada. Aga aeg on selline ja intervjuu edenedes, kui muusik vaeb sarnasusi Eesti ja Jaapani vahel – Jaapan on maa, kus tema muusika on väga, väga populaarne –, ütleb ta, et nii Eesti kui Jaapan on maad, kus kummalise orgaanilisusega põimuvad ürgsed traditsioonid, looduseaustus ja digimaailm.