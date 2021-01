Tõnis Saarts: millised valikud on võimuliidu loomiseks?

Tellijale

Selgusetu on, kas partneriteks on Reformierakond, Keskerakond ja Isamaa või jäävad mängu vaid kaks suurparteid. Pooleldi näib mängust väljas olevat EKRE. Kuid ainult pooleldi, sest pettumuste ja salasobingute puhul on ta endiste koalitsioonipartnerite jaoks varnast võtta. Kõigile üllatusena võib poliitkombinatoorika tulemusena jätkata ka erruläinud koalitsioon, lihtsalt uue peaministriga. Kõik hakkab sõltuma Kaja Kallase läbirääkimisoskustest ja ettenägelikkusest: kui oravad suudavad taas oma üleoleva suhtumisega vindi üle keerata, on isegi EKRE-l šansid taas lavale tõusta täiesti olemas.

Laias laastus on võimalikud kolm stsenaariumit. Neist esimene oleks, et Reformierakond, Keskerakond ja Isamaa teevad laiapindse koalitsiooni. Kõige põnevam on muidugi küsimus, kas Isamaa kaasamine on pette- ja survestamismanööver või ongi kavas liigliikmetega koalitsioon moodustada. Eesti poliitikas on seesugune koalitsioonitüüp erandlik, mistõttu kahtlused on õhus.

Tänast poliitloogikat ja matemaatikat vaadates oleks ­sama loogiline valik teist sorti kolmikliit, kus liikmeteks Reformierakond, SDE ja Isamaa: kooslus, mis on Eestit valitsenud juba kolmel korral ja miks ei võiks ka neljas tulemata jääda? Ilmselt kaaluvad reformierakondlased ka seda, kui Keskerakond osutub mingites küsimustes ülemäära jäigaks.

Reformierakond peab aru ­saama, et oma tavapärase suhtumisega, kus kõigepealt tegeletakse nende endi põhi­lubadusega ning siis, kui aega üle jääb, ka partnerite soovikestega, praegust võimuliitu kokku panna ei õnnestu. Sündiva koalitsiooni võtmetingimusi dikteerivad samavõrra Keskerakond ja võib-olla ka Isamaa.