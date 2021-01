Mingil mulle mitte teadaoleval põhjusel on üks mu kõige varasematest mälestustest seotud kellamehhanismiga. On kindel, et ma polnud siis veel kolmeaastane. Vanaisa võttis mu kaasa Paide kiriku torni. Seal oli tornikella mehaanika, suured hammasrattad ja ülekanded.