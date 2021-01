Rahandusminister tõi välja, et EKRE on ainus parlamendierakond, kes ei ole küsinud ega saanud raha neilt tuntud suurärimeestelt, kes kõiki teisi on aastaid priskelt rahastanud. «Ometi ütleb Keskerakond, et nad tahaks jätkata koalitsioonis olemist ükskõik kellega peale meie. Kas see, et Isamaad tahetakse ka kaasa võtta koalitsiooni Reformierakonnaga on soov Isamaa kahe liberaali embuses hävitada või näitab meile hoopis, et oldi rahastamisskeemis koos, on mulle veel ebaselge.»