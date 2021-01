«Selle hetkeni, kuni koalitsioon jätkus, jätkasime koalitsioonilepingu täitmist. Kui peaminister oli tagasi astunud, oli koalitsioon läbi,» lausus Reps. Ühtlasi avalikustas ta, et Keskerakond on uue võimuliidu loomise asjus mõttevahetusi pidanud Reformierakonna juhi Kaja Kallasega. «Kindlasti ei ole me mitte midagi ametlikku kokku leppinud. See on olnud pigem põgus ja mitteametlik,» täpsustas Reps.