Kallas andis pärast Kaljulaidi ettepanekut lühikese intervjuu, kus ütles, et võtab ettepaneku vastu, kuid keeldus vastamast küsimustele, kellega võidaks uus koalitsioon moodustada. «Me ei pea neid läbirääkimisi siin kaamerate ees, esiteks on meil vaja kõigepealt ikkagi tahet erakondade poolt uus valitsus moodustada ja see on see, millega me praegu tegeleme,» ütles Kallas keskpäeva paiku.