Eesti lühiuudised

Eestisse jõudis esimene Moderna vaktsiini saadetis

Eile jõudis Eestisse esimene Moderna vaktsiini saadetis 1200 doosiga. Eilehommikuse seisuga on Eestis vaktsineeritud esimese doosiga kokku ­13 338 inimest ning jätkub vaktsineerimine hooldekodudes, samuti tervishoiutöötajate ja tervishoiuasutuste töötajate vaktsineerimine. Eestile kokkulepitud Moderna vaktsiini kogus on umbes 234 000 doosi, millest piisab ligikaudu 117 000 inimese vaktsineerimiseks. Moderna tarnib Eestisse teises kvartalis ligikaudu 103 000 doosi ja kolmandas kvartalis samuti ligikaudu 100 300 doosi. Eesti on seni ühinenud Euroopa Liidu Covid-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac), millega on Eestile tellitud kokku 3 177 726 doosi vaktsiini. PM