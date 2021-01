Päästjate kiire tegutsemine säästis Männiku hooldekodu halvimast

Reageeriti suurte jõududega

Võimsad päästemasinad jõudsid õnnetuspaika õigeks ajaks. Samal ajal kui tegeleti inimeste evakueerimise ja tulele piiri panemisega, otsisid päästjad juurde abijõude, nõndanimetatud sahamehi. Üks appi tõtanutest, Purtse külas elav Rait Raudsoo lausus, et telefonikõne põlengu kohta tuli talle õhtul veidi enne kella 23. Vabatahtliku päästja tööga kokku puutunud Raudsoo kihutas esmalt Püssi traktori järele, et siis Lüganuse vallale kuuluva teehooldusmasinaga teiste päästetöödele kaasatud jõududega ühineda. «Ei osanud arvata, et niisugune jama tuleb, sest muidu oleksin võibolla viisteist minutit kiiremini kohale jõudnud,» rääkis ta ja selgitas, et kuigi töövahend seisab tavapäraselt Püssis garaažis, leiduks selle hoidmiseks ruumi ka kodukülas vanas töökojas.