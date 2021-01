Liis Kuurme: tasakaalutu seksuaalsus

Tähelepanekutest seksuaalsuse ja meeste vaimse tervise teemal ajendas mind kirjutama meid kõiki puudutanud kriisiolukord, mis algas juba 2020. aasta kevadel ning kestis üsna pikka aega, nii et inimestes saaks esile tulla see, mis muidu on olnud nendele tabu, teisejärguline või peidetud kujul. Vaadakem hetkeks veidi suuremat pilti.