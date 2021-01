Shanghais asuv Fudani ülikool on viimaste aastate jooksul pidanud ungarlastega läbirääkimisi ning paari aasta pärast on plaanis avada Budapestis terve linnak. Fudani ülikool on maailma ülikoolide edukust näitavas QSi pingereas 40. kohal, rahvusvaheliselt tunnustatud akadeemiline asutus. Budapestis kavatsetakse anda õppimisvõimalus 5000 tudengile ja palgatakse 500 professorit.