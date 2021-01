Valitsuste vahetumine on demokraatlikus ühiskonnas täiesti normaalne nähtus. Eesti vajas Reformierakonna valitsemisaja lõppu ja nemad ise väikest mõttepausi. Küll aga ei saanud seekordne valitsus sadat kriitikavaba päeva. Viirus tabas ka valitsust ootamatult ja peale selle ohjeldamise pidid nad tegelema ka eelmiste valitsuste tegemata tööga. Ministrid aga hoolitsesid selle eest, et meedia neid kajastaks, ning ära ei põlatud ka riigi vara kasutamist enda hüvanguks.

Abielureferendumi ümber toimunu pärast võib väljendada kahetsust. Referendumi ärajäämine ei lahenda ühiskonnas tekkinud erimeelsusi. Kui soovime selle küsimuse lõplikult lahendada, peame seda tegema niimoodi, et arvestatud oleks suurema hulga inimeste arvamusega. Reaalsus võib aga olla selline, et küsimus jäetakse ikka õhku rippuma – poliitiliselt on ju kasulik vastanduda – ja seda tuleb meil lahendada veel järgmised kümme aastat. Lehvitame plakateid ja külvame viha vasakule ja paremale, sest nii on valijate häälte saamiseks kasulik. Lihtsalt teadmiseks, et kogu seda tsirkust tehakse meie ehk maksumaksja raha eest.