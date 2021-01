«Aga see oleneb sellest, milliseks koalitsiooni rõhuasetus kujuneb,» rõhutas Saarts. Kui koalitsioon kujuneb liberaalseks, siis on opositsioonil võimalik üsna palju kritiseerida ja Isamaa saab mõõdukama partnerina rohkem välja paista. «EKRE keerab lihtsalt vindi üle ning Isamaa ütleb mõnevõrra leebemalt, aga sisukamalt. Aga kui koalitsioon keskendub sotsiaal-majanduslikule poliitikale, on opositsioonil väga raske konstruktiivset kriitikat välja käia. «Eriti mis puudutab koroonakriisi. Nägime juba Reformierakonnaga, et tegelikult on valikud paljuski dikteeritud ning kõlavat alternatiivi välja käia on suhteliselt keeruline,» tõdes Saarts.