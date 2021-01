Kui kiiresti arenevas sektoris on tööjõupuudus, siis on see meie kõigi probleem. Lühiajalises perspektiivis tähendab see potentsiaalse maksutulu mitterealiseerumist, pikemas aga sumbumist, innovatsiooni pidurdumist ning kui tahta dramaatiline (kuid siiski realistlik) olla, siis ka ääremaastumist.