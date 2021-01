Päästja Aa küla tuleõnnetusest: see oli väga napp pääsemine

Päästetööde juht otsustas õigesti, sest see oli ajakriitiline otsus, millega ei saanud viivitada. Kui ta nägi, et hoone koridor on tuld täis, siis oligi ainukene variant purustada [hooldekodu] aknad ja kaasata evakuatsiooni kogu ressurss, sest oodata ei kannatanud.