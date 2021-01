Töisena. Eks neil on olnud palju probleeme, aga midagi halba ei saa öelda, sest inimesed oskasid alati ikkagi jalgade peale jääda, eriti kui mõelda peaministrit. Jüri Ratas oli sel alal väga osav, sest on olnud väga keerulised situatsioonid ja möödunud aasta oli veel eriliselt raske – igaühele sellist «kingitust» ei ole saadetud. Arvan, et valitsus tuli toime. Kui inimesed astuvad tagasi, siis tulevad teised ja katsuvad samamoodi toime tulla.