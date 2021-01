Viljandi linnapea tahab Jaak Joala kuju maha võtta

Viljandi linnapea Madis Timpson teeb esmaspäeval linnavalitsusele ettepaneku Jaak Joala kuju Posti tänava pargist ära viia ning see avalikkuse eest peitu panna. Põhjenduseks on linnapea sõnul asjaolu, et Jaak Joala pärija ja lesk ei ole sambaga nõus.