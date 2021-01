Jutukogu, mis kulub käes nagu krõpsupakk

Mõistagi võib iga kröösus kirjutada ja oma kirjutatut avaldada, kuid tal pole justkui moraalset õigust kirjutada hästi ning isikupäraselt. Inimene, kes ühtaegu teenib ja valitseb kapitali, ei tohiks olla muusade lähikontaktne. Loomingulises liinis on tal lubatud üksnes läbi kukkuda. Kirjandusliku geniaalsuse eelduseks on ikka olnud õilis vaesus, ainelisest kitsikusest tõukuvad kannatused, materiaalse maailma tundlikult ja traagiliselt tajutud ahistus ning ebaõiglus. Levinud arusaama järgi on vaimu suurus pöördvõrdeline rahakoti omaga.

Söandan pakkuda, et uus teos ei valmista pettumust ühelegi Kõomäe talendi austajale. Nii stiili kui ka sisu poolest on siin ikka suhteliselt sama kraam, mis jõudnud tema käe läbi raamatukaante vahele ka varem. Üksnes lugude formaat on pisut teine. Autor on seadnud endale senisest erineva lähteülesande, püüdes mahutada iga üksikloo 1000 tähemärgi sisse. Trükituna võtab igaüks neist enda alla keskeltläbi kolm raamatulehekülge. Päris miniatuurideks neid nimetada ei saa, kuid «õiget» jutustuse ja novelli mõõtu nad ka välja ei anna ega kanna. Neist mitu mõjub följetonina (iseäranis «Hetero», «Jäämägi» ja «Perepuhkus»).