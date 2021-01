Harjumaa ja Ida-Virumaa näitusesaalidele ja jõusaalidele jäävad hoolimata loast avada uksed kehtima piirangud. Muuseumites on esmaspäevast lubatud 50-protsendiline täitumus ning spordisaalides vaid individuaal­treening. See tähendab, et inimene treenib kas üksi või kahekesi koos treeneriga. Rühmatreeningud on Harju- ja Ida-Virumaal endiselt keelatud.